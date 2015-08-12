Уральские пельмени. Избранное.
13 декабря в 19:00 в Культурно-информационном центре (ул. А. Корчагина, 1) севастопольцы смогут увидеть грандиозное шоу «Уральских пельменей».
В наши дни легендарное шоу не нуждается в представлении. Их постоянные зрители убеждены, что «Уральские пельмени» — лучшее средство от плохого настроения и хандры. Уморительный Андрей Рожков и непостижимый Дмитрий Брекоткин, музыкальный Вячеслав Мясников и голосистый Сергей Исаев, непосредственный Дмитрий Соколов и прекрасная Юлия Михалкова! На шоу они умудряются создать бесподобную располагающую атмосферу, в которой зрители с готовностью выходят на сцену, участвуют в интерактиве, не боясь выглядеть нелепо.
Выступление шоу «Уральских пельменей» — это яркое и незабываемое зрелище. На концерт «Уральских пельменей» приходят целыми семьями от самых взрослых до самых юных представителей семьи. Залогом успеха коллектива является присутствие у артистов, являющихся по совместительству также авторами номеров, текстов и постановок шоу, искромётного чувства юмора и хорошего вкуса. Они дарят зрителям хорошее настроение и позитивный настрой, тем самым повышая сопротивляемость организма мрачным мыслям и другим вредным привычкам.
Билеты 2000-6000 руб.
Справки по тел. 8 800 500 3229.
Касса КИЦ —41-12-09
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