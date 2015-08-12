Уральские пельмени. Избранное.

Выступление шоу «Уральских пельменей» — это яркое и незабываемое зрелище. На концерт «Уральских пельменей» приходят целыми семьями от самых взрослых до самых юных представителей семьи. Залогом успеха коллектива является присутствие у артистов, являющихся по совместительству также авторами номеров, текстов и постановок шоу, искромётного чувства юмора и хорошего вкуса. Они дарят зрителям хорошее настроение и позитивный настрой, тем самым повышая сопротивляемость организма мрачным мыслям и другим вредным привычкам.

В наши дни легендарное шоу не нуждается в представлении. Их постоянные зрители убеждены, что «Уральские пельмени» — лучшее средство от плохого настроения и хандры. Уморительный Андрей Рожков и непостижимый Дмитрий Брекоткин, музыкальный Вячеслав Мясников и голосистый Сергей Исаев, непосредственный Дмитрий Соколов и прекрасная Юлия Михалкова! На шоу они умудряются создать бесподобную располагающую атмосферу, в которой зрители с готовностью выходят на сцену, участвуют в интерактиве, не боясь выглядеть нелепо.

13 декабря в 19:00 в Культурно-информационном центре (ул. А. Корчагина, 1) севастопольцы смогут увидеть грандиозное шоу «Уральских пельменей».

Вы должны быть зарегистрированы и авторизованы для того,чтобы оставлять комментарии.

Читайте также в рубрике Концерты

Концерт ансамбля народного танца Республики Адыгея «Нальмэс»

6 декабря в Культурно-информационном центре (ул. Павла Корчагина, 1) состоится выступление Государственного академического ансамбль народного танца Республики Адыгея «Нальмэс». В этом году «Нальмэс» отмечает свой 80-летний юбилей. С самого момента создания и до сегодняшнего дня ансамбль являет собой самый выразительный образец значительной части адыгской культуры — народного танца. Для адыгов танец всегда был особым выразительным […]

«Люди-невидимки» —

концерт группы Крематорий

1 декабря в Севастопольском Центре культуры и искусств (ул. Ленина, 25) состоится концерт известной российской рок-группы «Крематорий». В первой части зрителей ждет презентация нового альбома «Люди-невидимки», а вторую часть составит программа «The G-Old». Известнейший российский рок-коллектив существует более 30 лет. Лидером и вокалистом, а также автором почти всех песен является Армен Григорян.

MegaloMania Acoustic в баре Wine Room

2 декабря в баре Wine Room (Мыс Хрустальный, набережная Адм. Перелешина, д. 3) состоится акустический концерт столичного дуэта MegaloMania Acoustic. «Мегаломания» — это акустический дуэт двух профессионалов, предлагающих собственные интерпретации мировых рок-хитов. Они дают второе дыхание зарубежной классике 90-х в совершенно новом звучании. Песни Soundgarden, Nirvana, Black Sabbath, Лу Рида, Red Hot Chili Peppers, Роберта […]

Ноябрьский сезон

Балаклавского Дворца культуры

В ноябре 2016 года Балаклавский Дворец культуры организует следующие мероприятия: 17 ноября детский театр «Земляничная поляна» в канун Всемирного Дня ребенка даст благотворительный спектакль «Кот ворчун- агент 001» в школе-интернате г. Инкерман. Начало в 16-00. 18 ноября детский театр «Время Пить Чай» Балаклавского Дворца культуры примет участие в правовом турнире «Каждый ребенок должен знать». Мероприятие […]

«Моим дорогим севастопольцам» — творческий вечер Владимира Губанова

18 ноября в читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого (ул. Ленина, 51) в рамках проекта «Библиотека: имена и судьбы» состоится творческий вечер севастопольского поэта, автора-исполнителя Владимира Губанова. Владимир Губанов – автор более 200 вокальных произведений, победитель ряда фестивалей авторской песни. Севастопольский бард исполнит авторские песни, посвящённые известным севастопольцам, прочитает стихи, поделится творческими […]