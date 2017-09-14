Фолк группа Spiritual Seasons в рок-пабе ВЕТЕР 2.0.

19 сентября в 20:00 в рок-пабе «ВЕТЕР 2.0» (ул. Правды, 2) выступит известная фолк-группа «Spiritual Seasons».
Лаборатория звука Spiritual Seasons на этот раз представит новые скандинавско-кельтские эксперименты.
Это не просто концерт, а настоящая антология скандинавской музыки, начиная далекой эрой викингов и до сегодняшних лайн-апов фестивалей в Осло.
В этот вечер у всех посетителей будет возможность исследовать природу языческих мелодий древних скандинавов и овладеть старинными танцевальными па вместе с постоянными участниками грандиозных исторических реконструкций от западной Европы до Алтая — группой Spiritual Seasons.
Всех гостей мероприятия ждет неиссякаемый поток танцевального драйва, пригоршня суровых скандинавских баллад и охапка кельтских сказочных историй…
Состав:
Смирнов Виктор – вокал, гитара, варган;
Смирнов Антон – флейта, тин-вистл, волынка;
Папуш Михаил – ударные, бэк-вокал;
Богуславская Мария — скрипка, вокал
Кушнырь Алла — Клавишные
Вход: 250 руб