Французский пианист Николя Челоро выступит в Херсонесе

12 июня в 16:00 пианист и композитор из Парижа, лауреат международных конкурсов Николя Челоро даст единственный концерт в Крыму, который состоится в Античном театре Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».

В своих концертах Николя Челоро отдает предпочтение романтическому периоду, а также исполняет свои собственные сочинения, поэтичные и лирические, которые очень нравятся публике. Впрочем, в его широкий репертуар входят, конечно, все великие произведения фортепианной музыки, начиная с Баха, Моцарта или Бетховена до Дебюсси, Рахманинова, Прокофьева, Альбениса или Мануэля де Фалья.

« …Слушая мастеров фортепианной игры на протяжении более 60 лет, и в живую, и в записи, мы можем с уверенностью утверждать, что технически и артистически Николя Челоро должен быть поставлен в один ряд с лучшими пианистами современности» — музыкальный критик газеты ElCorreo Франциско Мельгизо (отзыв о концерте Николя Челоро в Театре Маэстранца в Севилье).

Выступление известного француза состоится в Античном театре совершенно бесплатно.

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