Хор «Таврический благовест»
10 февраля в Центральной городской библиотеке им.Л.Н.Толстого ( ул.Ленина, 51) Крымская государственная филармония представляет новую программу «Сошедшие с холста» лауреата международных конкурсов камерного хора Крымской государственной филармонии «Таврический благовест».
В этот вечер для севастопольцев и гостей города прозвучит старинная музыка эпохи позднего Возрождения и раннего барокко. Слушатели смогут увидеть новые концертные костюмы хора, выполненные в стиле той эпохи талантливым дизайнером Эрнестом Бекировым.
Художественный руководитель заслуженный деятель искусств Крыма и лауреат государственной премии Республики Крым Владимир Николенко
Начало в 18:00.
Справки по телефонам: +7 (978) 777 36 32, +7 (978) 007 38 33