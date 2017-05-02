Юбилейный концерт Образцового вокального ансамбля «Веснушки» в СЦКиИ

7 мая в 13:00 в Севастопольском центре культуры и искусств (ул. Ленина, 25) состоится юбилейный концерт Образцового вокального ансамбля «Веснушки».

Образцовый вокальный ансамбль «Веснушки» был создан 5 мая 2007 года на базе Севастопольского центра культуры и искусства. Руководитель Мягкова Наталья Сергеевна. Сегодня в коллективе занимается 15 девочек в возрасте от 9 до 13 лет.

В репертуаре ансамбля современные эстрадные произведения отечественных и зарубежных авторов.

Ансамбль «Веснушки» является лауреатом конкурсов «Музыкальная страна», «Жемчужный Рай», Международного конкурса «Звёздный Берег», «Мелодия Лета» и др.

Справки по тел.: +7 (8692)54 32 24; +7 (8692) 54-01-18

Фото с сайта сцки.рф