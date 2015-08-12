Юбилейный концерт «Тургенев-band»

15 декабря в Арт-клубе «ArtiShok» (ул.Сенявина, 4) юбилейным концертом отмечает свое 15-летие севастопольская группа «Тургенев-band».

Ровно пятнадцать лет назад, в декабре 2001 года, возникла эта самобытная музыкальная группа, и с тех пор популярность коллектива только растет – ребят приглашают на концерты в другие города, поклонники с нетерпением ждут новых песен и выступлений.

Беззаботные и хулиганистые, музыканты порадуют гостей АртиШока своими яркими композициями. В тёплой и уютной обстановке каждый получит свою порцию энергии от одной из самых позитивных групп Севастополя.

Вот как описывает состав группы Андрей Дзенский:

«Я как-то сказал, что мы — улитка, которая ползет по футляру, в котором лежит виолончель Ростроповича, а Ростропович медленно поднимается на гору Фудзи. Сейчас «Тургенев-band» оставил Ростроповича в покое и скорее похож на паровозик, который уже сам мчится на гору Фудзи. Я, наверное, машинист, который всё время подбрасывает уголь и не дает скучать своим чудесным сотоварищам, — подбрасываю идеи и песни, дым коромыслом, всё вверх дном, но мы тем не менее движемся! А в общем-то, в нашей команде царит мир и гармония. Последний ситх, повелитель числа «Пи», губернатор острова Ла-Диг Михаил Капкин, руководит барабанной установкой и заведует перкуссией. Замечательный музыкант, басящий у Тургенева на басу и единственный человек, знающий правильный ритм Алексей Подпятников. Интеллигентный отец двоих детей, дипломированный археолог-историк и собиратель раритетных люков клавишник Степан Самошин. Неунывающий йог, неутомимый слэклайнер, укротитель флейт Юрий Шарапов. Музыканты могут быть обычными людьми, но обычные люди не могут быть музыкантами!»

Начало в 19:00.