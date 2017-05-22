Юрий Розум и его степендиаты. Концерт в СЦКиИ

25 мая в 19-00 Севастопольский центр культуры и искусства (ул. Ленина, 25) приглашает любителей классической музыки на отчетный концерт стипендиатов фонда Юрия Розума.

Концертная программа состоит из двух отделений, в которых сыграют:

1. Стипендиаты фонда

2. Народный артист РФ, президент фонда, пианист Юрий Розум

Юрий Александрович Розум — народный артист России, лауреат международных конкурсов, солист Московской Государственной филармонии, президент Международного благотворительного фонда Юрия Розума, академик РАЕН, профессор и заведующий кафедрой. В репертуаре музыканта более 30 сольных программ из произведений выдающихся композиторов классиков и романтиков, 20 концертов для фортепиано с оркестром, а также множество камерных ансамблей.

Авторитетный немецкий журнал «Piano News» назвал его «пианистом, наиболее ярко представляющим сегодня высшие достижения русской фортепианной школы на мировой сцене».

Вход свободный.