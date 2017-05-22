Юрий Розум и его стипендиаты. Концерт в СЦКиИ

24 мая 2017     242
Юрий Розум и его степендиаты. Концерт в СЦКиИ

25 мая в 19-00 Севастопольский центр культуры и искусства (ул. Ленина, 25) приглашает любителей классической музыки на отчетный концерт стипендиатов фонда Юрия Розума.

Концертная программа состоит из двух отделений, в которых сыграют:
1. Стипендиаты фонда
2. Народный артист РФ, президент фонда, пианист Юрий Розум

Юрий Александрович Розум — народный артист России, лауреат международных конкурсов, солист Московской Государственной филармонии, президент Международного благотворительного фонда Юрия Розума, академик РАЕН, профессор и заведующий кафедрой. В репертуаре музыканта более 30 сольных программ из произведений выдающихся композиторов классиков и романтиков, 20 концертов для фортепиано с оркестром, а также множество камерных ансамблей.
Авторитетный немецкий журнал «Piano News» назвал его «пианистом, наиболее ярко представляющим сегодня высшие достижения русской фортепианной школы на мировой сцене».

Вход свободный.

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2 комментария к “Юрий Розум и его стипендиаты. Концерт в СЦКиИ”

  1. Дворец пионеров
    26.05.2017 в 11:55 пп #

    Заголовок заметки: «Юрий Розум и его степендиаты. Концерт в СЦКиИ». Будьте внимательнее с русским языком: «стипендиаты», а не «степендиаты». Самое удивительное, что подобная ошибка была сделана на центральной афише у СЦКиИ и школьники просто от смеха надрывались. И не настала ли пора вернуться от безликих названий СЦКиИ УКИЦ и подобных ……… к родным на слух севастопольцев (пошла подобная пошлятина ещё при укровласти): Дворец строителей (парк то рядом имеет нормальное название), Дворец рыбаков, Дворец пионеров?

  2. Никита Плотников
    29.05.2017 в 9:57 дп #

    О, спасибо за поправку!

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