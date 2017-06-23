30-летие основания Рок-Клуба при профкоме завода «Парус» в «АртиШоке»

25 июня в 19:00 арт-клуб «АртиШок» (ул.Сенявина, 4) приглашает на концерт в честь 30-летия основания Севастопольского Рок-Клуба при профкоме завода «Парус»
В мае 2017-го исполняется 30 лет со дня основания Севастопольского Рок-Клуба при профкоме завода «Парус». Просуществовал он всего пару лет, но те годы были полны ярких и незабываемых событий и через тот клуб прошли многие известные сейчас в городе музыканты.
В юбилейном концерте участвуют:
— Юрий Беркань ( группа Андерграунд)
— группа Блэшъ
— группа Fusion orchestra
— группаКАСТАPHUNK
— группа ЛИ.ДЕР
— группа Танатофобия
— Александр Коваленко (гитара) и Дмитрий Футерман (губная гармоника)
— джем-сейшн!
Вход 100 р