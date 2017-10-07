«La Portena Tango Trio» на сцене КИЦ

22 октября на сцене Культурно-информационного центра (ул. П. Корчагина, 1) выступит коллектив «La Portena Tango Trio», г. Буэнос-Айрес, Аргентина.

La Portena Tango Trio — это одна из самых популярных групп аргентинского танго, с успехом выступающая в Европе и Аргентине, покорившая более 20 стран в 4 континентах.

В рамках европейского турне вниманию зрителей будет представлена премьера программы «Que me van a hablar de Amor!» / «Что мне могут рассказать про любовь!», посвященная столетию великого композитора — Гектора “Чупита” Стампони, чьи песни прозвучат в исполнении блестящей аргентинской певицы Эухения Джордано.

На сцене шесть танцоров в разные годы победители мировых чемпионатов по танго, четыре музыканта и одна вокалистка — Эухения Джордано совершат изысканное путешествие во времени от криольских вальсов 20х годов прошлого века до современности.

La Portena Tango Trio в своем спектакле воссоздает уникальную атмосферу Буэнос Айреса, вспоминает важные исторические моменты, и развлекает, так как нельзя забывать, что танго родилось среди простых людей с чувствами, близкими любому человеку любого возраста в любой части света.

Начало в 19.00.

Стоимость билета: 800-2800 руб.

Касса КИЦ: 41 12 09.

Фото с сайта vk.com