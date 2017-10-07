«La Portena Tango Trio» на сцене КИЦ

7 октября 2017     20
"La Portena Tango Trio" на сцене КИЦ

22 октября на сцене Культурно-информационного центра (ул. П. Корчагина, 1) выступит коллектив «La Portena Tango Trio», г. Буэнос-Айрес, Аргентина.

La Portena Tango Trio — это одна из самых популярных групп аргентинского танго, с успехом выступающая в Европе и Аргентине, покорившая более 20 стран в 4 континентах.

В рамках европейского турне вниманию зрителей будет представлена премьера программы «Que me van a hablar de Amor!» / «Что мне могут рассказать про любовь!», посвященная столетию великого композитора — Гектора “Чупита” Стампони, чьи песни прозвучат в исполнении блестящей аргентинской певицы Эухения Джордано.

На сцене шесть танцоров в разные годы победители мировых чемпионатов по танго, четыре музыканта и одна вокалистка — Эухения Джордано совершат изысканное путешествие во времени от криольских вальсов 20х годов прошлого века до современности.

La Portena Tango Trio в своем спектакле воссоздает уникальную атмосферу Буэнос Айреса, вспоминает важные исторические моменты, и развлекает, так как нельзя забывать, что танго родилось среди простых людей с чувствами, близкими любому человеку любого возраста в любой части света.

Начало в 19.00.
Стоимость билета: 800-2800 руб.
Касса КИЦ: 41 12 09.

Фото с сайта vk.com

Метки: ,
Поделиться:


Пока никто не оставлял комментариев

Оставить комментарий


Читайте также в рубрике Концерты


Концерт группы "Uma2rman" в Севастополе Концерт группы «Uma2rman» в Севастополе

6 октября в 19:00 на сцене Культурно-информационного центра (п. Корчагина, 1) состоится грандиозный концерт группы «Uma2rman». Уже почти 15 лет рок-группа Uma2rmaH записывает оригинальные душевные песни и, конечно, дает большие концерты и организовывает традиционные квартирники. И вот 6 октября 2017 года ребята выступят в Севастополе. Братья Кристовские исполнят свои лучшие композиции, в числе которых будут… читать »

«Классика без кодекса» - музыкальный проект Сергея Мазаева и Игоря Федорова в СЦКиИ «Классика без кодекса» — музыкальный проект Сергея Мазаева и Игоря Федорова в СЦКиИ

29 сентября в Севастопольском центре культуры и искусства (ул. Ленина, 25) состоится концерт культового рокера и лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева и одного из немногих в мире концертирующих солистов-кларнетистов Игоря Федорова. Харизматичный рок-н-рольщик Сергей Мазаев в образе классического музыканта вместе с выдающимся кларнетистом Игорем Федоровым делают неповторимым проект «Классика без кодекса». В одной программе… читать »

Концерт лидера группы "Энтомология" Александра Шубина в пространстве "Артцех" Концерт лидера группы «Энтомология» Александра Шубина в пространстве «Артцех»

29 сентября в 19:00 пространство «Артцех», ул.Одесская, 29 приглашает на акустический концерт лидера группы «Энтомология» Александра Шубина . В своем творчестве «Энтомология» ориентируется на старый добрый рок. Тематика разнится от песен с серьёзными текстами философской направленности до светлых лирических песен. Музыканты группы стремятся к сочетанию динамики и экспрессии с мелодичностью. Вход 250 рублей.

КИЦ открывает новый творческий сезон шоу программой «Шаг в мир искусства» КИЦ открывает новый творческий сезон шоу программой «Шаг в мир искусства»

30 сентября Культурно-информационный центр (ул. П. Корчагина, 1) приглашает севастопольцев и гостей города на открытие нового творческого сезона. В грандиозной шоу — программе «Шаг в мир искусства» артисты порадуют публику многочисленными премьерами. Впечатляющие декорации, потрясающая хореография, яркие костюмы, блестящие исполнители. Волшебное сочетание традиций и современности. Прекрасный симбиоз виртуозных танцев и чарующей музыки. Начало — 17:00…. читать »

Вечера Тверской культуры в Севастополе Вечера Тверской культуры в Севастополе

28 и 29 сентября Фонд Екатерины Бакуниной организуют Концерты тверских исполнителей в Севастополе, посвященные защитникам Севастополя в годы Крымской войны. 28 сентября в 18:00 в Балаклавском Дворце культуры состоится первый концерт тверских исполнителей. Время проведения мероприятия выбрано не случайно, так как именно в сентябре в Севастополе отмечается дата начала обороны города в годы Крымской войны…. читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info