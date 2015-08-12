Oscar Jazz Band — незабываемое очарование звуков настоящего камерного мини-оркестра с дирижёром. Богатое звучание классики мировой эстрады и джаза в лучших традициях оркестров Поля Мориа. Джаз-бэнд выступает с балетом «Dolche vita». Выступление трех очаровательных танцовщиц станет настоящей жемчужиной на концерте. Профессиональная постановка танцевальных номеров, сценическая реализация творческих идей на высоком уровне, оригинальная интерпретация стилей, богатый выбор достойных костюмов и живой интерактив со зрителем.

8 февраля в Севастопольском Центре культуры и искусств (ул. Ленина, 25) жителей и гостей города ждёт яркое выступление в стиле джаз вместе с «Oscar Jazz Band».

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