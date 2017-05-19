АРТ-вечеринка «Нескучные истории о творчестве» в ресторане «Винтаж»

20 мая в 19.00 в ресторане «Винтаж» (пр-кт Героев Сталинграда 47) пройдёт АРТ-вечеринка «Нескучные истории о творчестве»

«Нескучные истории о творчестве» — это вечер в уютной компании с приятным угощением и занимательным рассказом с ненавязчивым юмором.

Во время рассказа будет проводиться демонстрационный мастер-класс с использованием приемов старинной техники живописи.

Гости арт-вечеринки вместе с ведушщими пройдутся по улочкам Венеции, узнают кому кланялся король Карл V, откроют пикантные особенности светской жизни итальянской знати, Узнают, какие приемы художников Возрождения активно используют наши фотографы и современные модели, познакомятся с «королем живописцев и живописцем королей». А еще будут разгадывать загадки старых полотен великих живописцев Ренессанса

Стоимость 499 рублей включает:

— часовой развлекательный рассказ-беседа;

— напиток и десерт от ресторана «Винтаж»;

— викторину с розыгрышем призов;

— демонстрационный мастер-класс по живописи;

— желающие поужинать получают скидку от хозяйки ресторана.

Принять участие можно только по предварительной регистрации и выкупе билетов.

Телефон: + 7 (978) 109 39 57 Дмитрий.

Страница мероприятия в ВК