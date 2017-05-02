Арт-проект «РиоРита – радость Победы» в Севастополе

9 мая в 18:00 на площадке перед Севастопольским академическим русским драматическим театром им. А.В.Луначарского состоится Арт-проект «РиоРита – радость Победы».

Арт-проект «РиоРита – радость Победы» – это событие нового формата, представляющее собой локальную культурную реконструкцию городской атмосферы Дня Победы 1945 года.

Проект призван объединить горожан разных поколений, возрастов, профессий, убеждений и политических взглядов единой эмоцией – искренней радостью, принесенной известием о Великой Победе.

Основное действие праздника – танцы в городском парке под музыку 30-40х годов в исполнении военного духового оркестра. Реалистичности событию добавляют аутентичные костюмы, стилизованная торговля мороженым, газировкой и пирожками, воздушные шары, оригинальные фотостенды, где каждый желающий сможет сфотографироваться на память.

«В 2016 году мы поддержали пилот «РиоРиты» в Санкт-Петербурге, а уже в этом году мы сопровождаем полет «Ленинградской эстафеты радости» по городам России, – говорит начальник Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Владимир Буздыган. – Наши лучшие военные духовые оркестры на всех площадках арт-проекта зададут ритм и настроение праздника.

Мы приглашаем всех 9-го мая в «шесть часов вечера после войны» погрузиться в атмосферу радости и ликования светлого победного мая!»

Фото с сайта www.spbdnevnik.ru