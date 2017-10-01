«Бах-бах-бах!» Премьера в СевТЮЗ

3, 4 и 19 октября Севастопольский театр юного зрителя (пр.Гагарина, 16) порадует гостей и жителей города премьерой спектакля «Бах-бах-бах!» по пьесе Юлии Поспеловой.

Действие пьесы происходит в Ленинграде в 1941 году. Война. Клоун Аркаша уходит на фронт, оставляя в городе своего верного друга и коллегу – циркового пса Витю. Витя пытается понять, что же это за дурацкий фронт такой, ради которого бросают друзей и отправляется искать хозяина. «Бах-бах-бах» — история о дружбе, мужестве, героизме и самопожертвовании. И, конечно, о том, что война – это общая беда, а больше всех страдают в ней самые беззащитные.

Начало в 18:30.

Телефон для справок: +7 (8692) 53-42-15

Фото с сайта vk.com