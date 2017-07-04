Гастроли Екатеринбургского ТЮЗа в Севастополе

С 5 по 9 июле на сцене Театра им. Луначарского состоятся гастроли одного из старейших и известнейших профессиональных театров для детей и молодежи в России — Екатеринбургского театра юного зрителя.

5 июля в 14:00 и 18:30 — «Бременские музыканты» (7+). Благодаря драматургам Василию Ливанову и Юрию Энтину, а также композитору Геннадию Гладкову классическая сказка братьев Гримм про бродячих музыкантов получила второе рождение. Захватывающие приключения Трубадура и его друзей разворачиваются в карнавальном, почти цирковом шоу. Здесь возможны невероятные фокусы, искусное жонглирование; герои запросто ходят на руках, делают сальто-мортале и вершат другие чудеса смелости и изобретательности.

6 июля в 14:00 и 18:30 — «Матрос Чижик» (10+). Какой мальчишка не мечтает о морских приключениях? Тем более если он живет в Кронштадте, а его отец — уважаемый морской капитан. Но настоящий урок человеческого мужества и душевного благородства Шурка Лузгин получит не в море, а в доме своих родителей, куда денщиком после ранения направляется бывалый матрос Федос Чижик. Ему предстоит стать куда больше, чем просто нянькой при юном барчуке. Шурка на собственном опыте познает, что душевная щедрость и благородство не зависят от чинов и положения в обществе и способны многое изменить не только в тебе самом, но и в тех, кто живет с тобой рядом.

7 июля в 14:00 и 18:30 — «Приключения Чиполлино» (7+). Историю о мальчике-луковке Чиполлино и его верных друзьях сочинил знаменитый итальянский писатель Джанни Родари. А режиссер и актеры перенесли ее на сцену, добавили декорации, свет, много музыки, и получилось самое настоящее веселое овощное кабаре.

8 июля в 11:00 и 14:00 — «Каштанка» (7+). Каштанка, помесь таксы с дворняжкой, спрыгнула со страниц известного рассказа Чехова на театральную сцену. Но очутилась не в театре, а в цирке и в интереснейшей компании. Здесь — важный и любопытный гусь Иван Иванович; обидчиво-сосредоточенный пузатый кот Федор Тимофеевич; свинья Хавронья Ивановна, непосредственная, красноморденькая, трогательная. И конечно же клоун. Смешной печальный клоун. И история Каштанки тоже получилась смешная и печальная. А в жизни так и бывает.

9 июля в 18:30 — «Без вины виноватые» (16+). Известная провинциальная актриса Елена Кручинина приезжает в город, где семнадцать лет назад она пережила крушение любви, потеряла сына и сама чуть не умерла от болезни и тоски. Спасение Е.Кручинина нашла в театре, став незаурядной и обожаемой зрителями актрисой. В городе юности ее ждут не только успех у публики, но и встреча с прошлым, сладостная горечь воспоминаний и обретение сына, которого она считала погибшим.

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