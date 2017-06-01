Гастроли московского театра Мастерская П.Фоменко в Севастополе

3 и 4 июня на сцене Театра им.Лавренева будут проходить гастроли московского театра Мастерская П.Фоменко.

Пьеса Проспера Мериме «Испанцы в Дании» основана на реальных событиях эпохи наполеоновских войн, ее герои известные исторические личности.

Это рассказ о любви, зародившейся в экстремальных обстоятельствах, — невозможной, изменившей ход истории. Она выше политических убеждений, национальности, религии… Она «приходит неожиданно… и когда почувствуешь её, тут уж некогда бывает размышлять, что хорошо, что дурно».

Мериме ироничен, он высмеивает в своей пьесе государственные игры, предрассудки и амбиции. Он иронизирует и над современным ему театром, пародируя романтический стиль последователей Шиллера и «пафос» испанских комедий, ломает все постулаты и принципы французского классического театра. Эксперимент, к которому публика не была готова. Веселое остроумие «истинного» вольнодумца облечено в сложную, почти гротесковую театральную форму.

Жанр спектакля обозначен, как «фатальная мешанина». Вероятно, это самое точное определение происходящего на сцене: здесь перемешаны и сплетены комедия и драма, оперетта и балет, детектив и вампука…

Начало спектаклей в 19:00.