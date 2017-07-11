Грандиозное мистическое шоу известных иллюзионистов братьев Сафроновых в Севастополе

11 августа в Культурно-информационном центре Севастополя (ул. П. Корчагина, 1) и 12 августа в Ялте (КЗ «Юбилейный») жители полуострова смогут увидеть грандиозное мистическое шоу известных иллюзионистов братьев Сафроновых.

Братья Сафроновы – настоящие маги, их фокусы, иллюзии, трюки с использованием современных технологий не имеют аналогов. Этим волшебным превращениям на сцене трудно найти логическое объяснение. На концертах уникального трио даже самый ярый скептик начинает верить в чудеса. Искусство Братьев Сафроновых признано в мире, критики уже давно называют иллюзионистов русскими Коперфильдами. Их концерты и шоу за 15 лет посетили более 5 миллионов зрителей по всему миру.

Братья Сафроновы — самые известные маги России, члены международного клуба магов в Нью-Йорке, победители международных иллюзионных фестивалей, а также создатели таких телевизионных проектов как «Империя иллюзий», «Чудо-люди», «Украина чудес», «Битва экстрасенсов».

Выступать в группе Сафроновы начали в 2002 году. Каждый их концерт – это волшебное действо, способное заворожить зрителей любых возрастов. Вот и в этот раз иллюзионисты № 1 России обещают вновь приятно удивлять жителей и гостей Севастополя лучшими трюками и потрясающим шоу. Не важно, кто Вы, какой профессии, какого статуса и сколько вам лет. Откройте для себя новые невероятные ощущения волшебства!

Касса КИЦ: +7(0692) 41 12 09 пн-сбб. 10:00 — 18:00 вскр. 10:00 — 17:00

Заказ и доставка билетов: Севастополь +7(978) 741 65 75 и Ялта +7(978) 119 09 96 или на сайте crimea-bilet.ru

Детям до 3-х лет вход бесплатный без предоставления отдельного места