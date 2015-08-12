«Деревья как свидетели истории»

25 января 2017 - Просмотров: 40
«Деревья как свидетели истории»

26 января 2017 года в 16:00 в читальном зале Центральной городской библиотеке имени Л. Н. Толстого состоится открытие Года экологии и литературно-музыкальная презентация историко-краеведческого проекта «Деревья как свидетели истории».

Охрана природы в наши дни является одной из главных проблем человечества. Экологические проблемы затрагивают всех, и решение этих проблем зависит не только от развития науки и техники, но и от уровня практических знаний, которыми владеет каждый человек. Год экологии — это хороший повод, чтобы вспомнить о том, что у каждого из нас есть своя малая Родина. Как сохранить её для будущих поколений? Как жить с нею в согласии?

На эти и другие вопросы постараются ответить наши гости: начальник управления природных ресурсов и экологии Севастополя Самойлов С. Ю., руководитель севастопольского общества охраны природы, прав человека и исторического наследия Шестак В. В., кандидаты биологических наук Осадчая Т. С., Максимов А. П. и представители других общественных организаций.

В программе литературно-музыкальной презентации историко-краеведческого проекта «Деревья как свидетели истории» прозвучат стихи крымских и севастопольских поэтов, музыкальные произведения исполнят молодые исполнители, прозвучат песни народного фольклорного ансамбля «Русь». Классическая музыка прозвучит в исполнении аккомпаниатора Рубиной О. С. и скрипачки, педагога Рубиной С.

Гости мероприятия смогут ознакомиться с книжной экспозицией «Экология — путь к пониманию природы».

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