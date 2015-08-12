Кабинет диковинных книг
20 декабря в 13:00 Библиотечная проектная платформа АЗЪБУКАРТ открывает в ЦГБ им. Л. Н. Толстого (ул. Ленина, 51) Кабинет диковинных книг.
Экспозиция Кабинета включает более 50 книг из частных собраний и фондов ЦГБ.
Основой экспозиции стали уникальные авторские книги, отражающие развитие феномена «книги художника», собранные и созданные Владимиром Новиковым и Марией Щериля. К движению присоединились художники из разных городов России, Украины, Беларуси, представив разнообразие форм и форматов бытования книги в 21 веке.
Здесь волшебные скетчбуки Анастасии Телегиной (Симферополь), романтический фанзин Алекса Саенко (Симферополь), легкомысленная и такая забавная азбука «pop-up» Анастасии Паус, цифровые иллюстрации к фантастике Алексея Андреева (Санкт — Петербург), мультимедийные альбомы, книжки-игрушки и книги-шедевры, фото-книги и книги-эксперименты, «идейные» сборники и авторские календари, «малютки» и «гиганты», генеалогии, знаменитые предшественники «скрапбуков», и еще много всего удивительного.
Вход свободный
Для групповых посетителей обязательна предварительная регистрация:+ 7 (978) 023 81 29