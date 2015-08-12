Кабинет диковинных книг

Здесь волшебные скетчбуки Анастасии Телегиной (Симферополь), романтический фанзин Алекса Саенко (Симферополь), легкомысленная и такая забавная азбука «pop-up» Анастасии Паус, цифровые иллюстрации к фантастике Алексея Андреева (Санкт — Петербург), мультимедийные альбомы, книжки-игрушки и книги-шедевры, фото-книги и книги-эксперименты, «идейные» сборники и авторские календари, «малютки» и «гиганты», генеалогии, знаменитые предшественники «скрапбуков», и еще много всего удивительного.

Основой экспозиции стали уникальные авторские книги, отражающие развитие феномена «книги художника», собранные и созданные Владимиром Новиковым и Марией Щериля. К движению присоединились художники из разных городов России, Украины, Беларуси, представив разнообразие форм и форматов бытования книги в 21 веке.

Вы должны быть зарегистрированы и авторизованы для того,чтобы оставлять комментарии.

Читайте также в рубрике Презентации

Музыкально-литературная

гостиная «ШизАрт»

16 декабря в Антикафе «57 секунд» (ул.Героев Сталинграда, 24-а) галерея «ШизАрт» презентует Музыкально-литературную гостиную Первую литературно-музыкальную гостиную откроет творческий вечер молодой, но очень талантливой Новороссийской поэтессы — Тори Декстр. Продолжит встречу сольное выступление украинской певицы, автора стихов и песен Юлии Киркиной. Её песни являются ответами на многие житейские вопросы, и каждый слушатель получит огромный заряд […]

«Легенды и сказания Крыма»

с Анатолием Таврическим

3 декабря Информационный супермаркет «Атриум» (ТЦ «Муссон») приглашает всех желающих на встречу с исследователем, океанологом и писателем — Анатолием Таврическим. Анатолий Таврический представит на встрече свою карту «чудес Крыма», а также свою книгу «Легенды и сказания Крыма». Традиционные, хорошо известные крымские предания, так и современные легенды, не менее интересные и яркие. Сказания иллюстрируют богатую событиями […]

«Science Slam» в Севастополе

11 декабря в 18:00 в творческом пространстве «Весна» (проспект Нахимова, дом 2В) состоится первая в Севастополе битва молодых учёных Science Slam – научные доклады в баре в стиле стэндапа на сцене бара или клуба. Science Slam – международный проект, направленный на популяризацию науки и создание благоприятного образа молодых учёных и исследователей. 3 главных правила Science […]

Премьера спектакля «Мой папа» в ТЮЗ

3 и 4 декабря Севастопольский театр юного зрителя (пр. Гагарина, 16) приглашает на премьеру спектакля «Мой папа» по книге замечательного писателя Тона Теллегена. Это такой необычный спектакль, на который родители могут привести юных зрителей, а сами – пить кофе. Или наоборот, оставить детей с бабушкой и дедушкой, а сами – смотреть «Моего папу». Можно и […]

Премьера спектакля «Анна Каренина»

10, 11 и 17 декабря на сцене Севастопольского академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского состоится долгожданная премьера спектакля по роману Л.Н. Толстого «Анна Каренина». «Анну Каренину» называют романом-энциклопедией семейной жизни. Несчастная любовь Анны развивается на фоне счастливой семейной жизни Константина Лёвина и Кити Щербацкой, в романе есть еще одна не совсем благополучная семья брата […]