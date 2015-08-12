Киноурок истории в ЦГБ им. Л. Толстого

18 января 2017 - Просмотров: 8
Киноурок истории в ЦГБ им. Л. Толстого

21 января в Центральной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого (ул. Ленина, 51) состоится заседание краеведческого клуба «Визир» — киноурок истории о восстановлении фильма В. М. Гончарова и А. Ханжонкова «Оборона Севастополя» (предыдущее название «Воскресший Севастополь»).

Перед гостями мероприятия выступит киновед и кинорежиссёр Борис Арсеньев.

Место проведения — малый зал ЦГБ им. Л. Н. Толстого
Начало в 16:00

Презентации ,

Прокомментировать
Вы должны быть зарегистрированы и авторизованы для того,
чтобы оставлять комментарии.

Войти
Зарегистрироваться

Читайте также в рубрике Презентации


booooookКабинет диковинных книг

20 декабря в 13:00 Библиотечная проектная платформа АЗЪБУКАРТ открывает в ЦГБ им. Л. Н. Толстого (ул. Ленина, 51) Кабинет диковинных книг. Экспозиция Кабинета включает более 50 книг из частных собраний и фондов ЦГБ. Основой экспозиции стали уникальные авторские книги, отражающие развитие феномена «книги художника», собранные и созданные Владимиром Новиковым и Марией Щериля. К движению присоединились […]


Музыкально-литературная гостиная "ШизАрт"Музыкально-литературная
гостиная «ШизАрт»

16 декабря в Антикафе «57 секунд» (ул.Героев Сталинграда, 24-а) галерея «ШизАрт» презентует Музыкально-литературную гостиную Первую литературно-музыкальную гостиную откроет творческий вечер молодой, но очень талантливой Новороссийской поэтессы — Тори Декстр. Продолжит встречу сольное выступление украинской певицы, автора стихов и песен Юлии Киркиной. Её песни являются ответами на многие житейские вопросы, и каждый слушатель получит огромный заряд […]


Карта чудес Крыма с Анатолием Таврическим«Легенды и сказания Крыма»
с Анатолием Таврическим

3 декабря Информационный супермаркет «Атриум» (ТЦ «Муссон») приглашает всех желающих на встречу с исследователем, океанологом и писателем — Анатолием Таврическим. Анатолий Таврический представит на встрече свою карту «чудес Крыма», а также свою книгу «Легенды и сказания Крыма». Традиционные, хорошо известные крымские предания, так и современные легенды, не менее интересные и яркие. Сказания иллюстрируют богатую событиями […]


"Science Slam" в Севастополе«Science Slam» в Севастополе

11 декабря в 18:00 в творческом пространстве «Весна» (проспект Нахимова, дом 2В) состоится первая в Севастополе битва молодых учёных Science Slam – научные доклады в баре в стиле стэндапа на сцене бара или клуба. Science Slam – международный проект, направленный на популяризацию науки и создание благоприятного образа молодых учёных и исследователей. 3 главных правила Science […]


Премьера детского спектакля «Мой папа»Премьера спектакля «Мой папа» в ТЮЗ

3 и 4 декабря Севастопольский театр юного зрителя (пр. Гагарина, 16) приглашает на премьеру спектакля «Мой папа» по книге замечательного писателя Тона Теллегена. Это такой необычный спектакль, на который родители могут привести юных зрителей, а сами – пить кофе. Или наоборот, оставить детей с бабушкой и дедушкой, а сами – смотреть «Моего папу». Можно и […]



Виртуальная детская библиотека

Размещение рекламы

  • RSS Подписка
    RSS Комментариев
    Реклама на сайте
    Вебкамеры

  • On-line радио


    Выкл


  • Фотопрогулки по Крыму и Севастополю

  • Фотолента



    День археолога в Херсонесе


    День Крещения Руси
    в Херсонесе


    Авиадартс


    ВелоПобеда - 2016


    День славянской письменности и культуры


    2 года в составе России


    «Севастопольская красавица - 2016»


    Форт «Максим Горький»


    ВелоНочь


    Турслёт - 2015


    И мы сделали это! ДиноФест


    Исторический клуб морских путешествий


    Парад победы - 70 лет


    Севастопольский парад 1 Мая


    Русская весна


    Наша Великая Победа


    Город выходного дня


    Ночь музеев


    Михайловская батарея


    Сражение при Альме

  • Архивы

    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011