Культурный проект «Театр и Книга» в Херсонесе

31 июля в 20:00 в Античном театре Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» состоится проект «Театр и Книга». Данное мероприятие проводится совместно с «Русским Театральным Домом».

Герой проекта: народный художник России, Президент гильдии художников Союза кинематографистов России, трижды Лауреат национальной кинопремии «Ника» — Борис Бланк.

В программе проекта: творческая встреча, выставка художественных работ и фотографий, презентация книги «ВА-БЛАНК», автограф-сессия.

Гости вечера: народный артист России Владимир Стеклов, народный артист России Александр Пашутин, заслуженный деятель искусств России, АР Крым, театральный режиссер Владимир Магар.

Стоимость билета: 1000 руб.( в первом ряду 1500 руб)