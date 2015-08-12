Литературный клуб «Пару слов»

25 января 2017 - Просмотров: 33
Литературный клуб "Пару слов"

28 января Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого (Ленина, 51) приглашает всех желающих принять участие в заседании нового молодежного литературного клуба «Пару слов».

Профессия писателя кажется многим просто удивительной.

Если вы опросите с десяток случайных людей на улице на предмет, что нужно, чтобы стать писателем, то в большинстве случаев получите один ответ: «Литературный талант!» Но как распознать в себе скрытые таланты? Из каких ингредиентов замешан коктейль под названием «Рецепт успеха»?

В нашем литературном клубе мы будем искать ответы на самые загадочные вопросы, связанные с литературным творчеством. Молодые писатели могут представлять публике свои новые творения. Наши читатели могут активно рекламировать своих любимых писателей.

Свободный микрофон и неформальная обстановка. Игры, споры, посиделки, чай, кофе и мысли вслух — все это будет присутствовать на встречах клуба в достаточном количестве и самых разнообразных вариантах.

Куратор клуба — Кузнецова Алла Геннадиевна, ведущий библиограф информационно-библиографического отдела
ЦГБ им. Л. Н. Толстого
Справки по телефону: +7 (8692) 54 35 18

Начало в 15:00.

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