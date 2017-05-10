Майские гастроли Музыкального театра Республики Крым

С 11 по 14 мая на сцене Драматического театра им. Луначарского состоятся гастроли Музыкального театра Республики Крым

11 мая в 18:30 музыкальная комедия «Ханума» (16+). В битве профессионалов за право устроить свадьбу самого князя Пантиашвили идут в ход коварные интриги и льстивые речи, мгновенные переодевания и неожиданные признания. Кабато решилась перейти дорогу самой Хануме! Да разве Ханума такое допустит? Сваха против свахи — опыт против азарта! Кто же победит? Кому достанутся все женихи и невесты Авлобара? На какие ухищрения придется пойти каждой свахе? Зрители станут свидетелями веселой и запутанной интриги двух свах.

Цена от 300 до 700 рублей.

12 мая в 18:30 рок-опера «Юнона и Авось» (16+). История любви русского путешественника, дипломата графа Николая Резанова и дочери испанского губернатора Марии де ла Консепсьон де Аргуэльо. Огромная разница в возрасте, тысячи километров расстояния друг от друга не позволят влюбленным жить счастливо. Любовь графа и молодой испанки была прервана срочным отъездом Резанова на родину. Несколько лет ожидая разрешения на брак с католичкой, граф умер под Красноярском, так и не добившись его. А Кончита прождала его 35 лет, после чего удалилась в монастырь. Рок-опера «Юнона и Авось» в постановке Музыкального театра Республики Крым давно и навсегда покорила сердца зрителей, поэтому можно с уверенностью сказать, что гостей театра ждет незабываемый вечер!

Цена от 300 до 700 рублей.

13 мая в 18:30 балет «Боги и люди» (12+). Мифы пришли к нам из глубины веков. За тысячелетия существования человека его неуёмная фантазия создала множество притчей и сказаний. И самыми дерзновенными были древние мифы о Прометее и Икаре. Сегодня древние легенды оживают… Театр пересказывает древнегреческие предания в современном балете «Боги и люди».

Цена от 300 до 700 рублей.

14 мая в 12:00 музыкальная сказка «Иван да Марья» (6+). Представление перенесет юных зрителей в царство-государство, в котором совсем пустая казна. Чтобы поправить положение дел, Царь решает женить своего единственного сына Ивана Царевича на богатой невесте. Этим воспользуются традиционные злодеи: Баба-яга, Кикимора и Соловей-Разбойник. Они попытаются обмануть Царя и выдать Кикимору за Ивана. Но верная Марья, мудрая Киса-Анфиса — внучка ученого Кота и удалые богатыри нарушат все их коварные планы.Одной из самых интересных и неожиданных для русской сказки сцен будет сказочный кастинг невест. Принцессы, съехавшиеся из разных царств-государств, будут дефилировать по настоящему подиуму, демонстрируя пышные праздничные наряды, присущие своему королевству. А также в сказку ворвутся рок-звезды в соответствующих костюмах, которые исполнят песню «Ладушки-ладушки».

Цена от 150 до 400 рублей.

14 мая в 18:30 мюзикл «Дубровский». «Очень зрелищный, эффектный спектакль, который держит в напряжении от начала и до конца. Достойное шоу в неоклассическом стиле с великолепными балетными номерами, гармонично дополняющими интересную работу режиссера и вокалистов», — это один из многих зрительских отзывов на мюзикл «Дубровский». Знаменитую пушкинскую историю о потомках двух враждующих помещичьих семей — Владимире Дубровском и Маше Троекуровой — коллектив рассказал при помощи уникальных цифровых технологий, в частности, 60-метрового светодиодного экрана. Динамичное и стильное музыкальное решение российского композитора Кима Брейтбурга, более 200 оригинальных костюмов художника-постановщика Музтеатра Златы Цирценс, харизматичная актерская игра — этот мюзикл покоряет любой возраст.

Цена от 500 до 1000 рублей.

Билеты в кассе театра +7 (8692) 54-43-30

администратор театра +7 (978) 920-85-86

Доставка билетов по г. Севастополь +7(978)741-65-75

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