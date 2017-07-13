Масштабный образовательный проект GTOUR в Севастополе

15 июля в Севастополе планируется проведение масштабного образовательного мероприятия от бренда CASIO — проект под названием GTOUR.

Третий год подряд в рамках тура проходят интересные мастер-классы и лекции от амбассадоров бренда, ведущих профессионалов, трендсеттеров и лидеров мнений в уличной культуре.

GTOUR предназначен для проактивной, творческой, интересующейся молодежи, готовой организовывать и создавать в своем родном городе фестивали, бренды, стартапы и музыкальные сообщества.

На мероприятие будут приглашены топовые блогеры Севастополя, спикеры и представители CASIO.

Не обойдется и без интересных активностей от Casio G-SHOCK. На протяжении тура, для всех талантливых и обладающих художественными навыками представителей уличной культуры, пройдет конкурс на самый уникальный дизайн часов – ART JAM. Победитель получит невероятный шанс поработать с брендом G-SHOCK и показать свои работы миллионам людей во флагманском магазине G-STORE в Москве. Принять участие можно уже сейчас в официальной группе тура вконтакте VK

А также сюрпризы ожидают гостей и на самой лекции. При регистрации на мероприятие в магазинах Casio Watch Factory вы получаете возможность принять участие в розыгрыше часов от Casio G-SHOCK. А первые 30 зарегистрировавшихся получат памятные сувениры.

Чтобы получить входной билет на GTOUR , достаточно просто зарегистрироваться на участие в магазине «Час пик» (ТЦ «Муссон», ул. Вакуленчука, 29; тел.: +7 (978) 014-69-99 ) или на сайте GTOUR .

Место проведения мероприятия: Edison wake park, ул. Летчиков, д. 1

Контакты pr: Анна Бергер, pr@gshocktour.ru, +7 (910) 485- 52-62