Моноспектакль «Бешеная балерина» в «MindaLcafe»

23 июня в 20:30 вегетарианское кафе «MindaLcafe» (Одесская ул. 19 бывш. кафе Лумумба) превратится в театральную сцену, на которой вниманию зрителей будет представлен моноспектакль «Бешеная балерина» от Нижегородской актёра и режиссёра Константина Кибардина.
Моноспектакль «Бешеная балерина» — возможность погрузиться в мир человека, который не предал свою мечту, но какой ценой…
«Никому не нужная балерина Варечка рассказывает историю своей карьеры. У неё нет работы, нет денег, нет поклонников, все что у неё осталось — собака-кобель, которую она зовет Айседорой Дункан, и воспоминания о прошлой жизни, о безумном стремлении к сцене, к карьере. Отказываясь от всех человеческих удовольствий, она всё своё время посвящала репетициям. Безумные интриги, заговоры, и даже попытки отравить её не смогли сломить её решимости. Но балерина никак не хотела примириться с жестокой правдой, о которой ей говорили авторитетные и любимые люди — у неё просто нет таланта…»
Спектакль уже 4 года проходит на театральных площадках Нижнего Новгорода. В Севастополе «Бешеная балерина» будет показана в рамках Х фестиваля малых театральных форм «Закрытый показ». А вечером на бис Константин сыграет её в «MindaLcafe».
Мест всего 35 .
Сбор гостей в 20.00.
Начало в 20.30.
Вход: 300 рублей.
Бронирование мест: +7 989 272 86 32
Фото с сайта VK