Моноспектакль «Бешеная балерина» в «MindaLcafe»

23 июня в 20:30 вегетарианское кафе «MindaLcafe» (Одесская ул. 19 бывш. кафе Лумумба) превратится в театральную сцену, на которой вниманию зрителей будет представлен моноспектакль «Бешеная балерина» от Нижегородской актёра и режиссёра Константина Кибардина.

Моноспектакль «Бешеная балерина» — возможность погрузиться в мир человека, который не предал свою мечту, но какой ценой…

«Никому не нужная бал­ерина Варечка расска­зывает историю своей карьеры. У неё нет работы, нет денег, нет поклон­ников, все что у неё осталось — собака-к­обель, которую она зовет Айседорой Дунка­н, и воспоминания о прошлой жизни, о без­умном стремлении к сцене, к карьере. Отк­азываясь от всех чел­овеческих удовольств­ий, она всё своё вре­мя посвящала репетиц­иям. Безумные интриг­и, заговоры, и даже попытки отравить её не смогли сломить её решимости. Но балер­ина никак не хотела примириться с жесток­ой правдой, о которой ей говорили автори­тетные и любимые люди — у неё просто нет таланта…»

Спектакль уже 4 года проходит на театральных площадках Нижнего Новгорода. В Севастополе «Бешеная балерина» будет показана в рамках Х фестиваля малых театральных форм «Закрытый показ». А вечером на бис Константин сыграет её в «MindaLcafe».

Мест всего 35 .

Сбор гостей в 20.00.

Начало в 20.30.

Вход: 300 рублей.

Бронирование мест: +7 989 272 86 32

Фото с сайта VK