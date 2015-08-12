Музыкально-литературная
гостиная «ШизАрт»
16 декабря в Антикафе «57 секунд» (ул.Героев Сталинграда, 24-а) галерея «ШизАрт» презентует Музыкально-литературную гостиную
Первую литературно-музыкальную гостиную откроет творческий вечер молодой, но очень талантливой Новороссийской поэтессы — Тори Декстр.
Продолжит встречу сольное выступление украинской певицы, автора стихов и песен Юлии Киркиной. Её песни являются ответами на многие житейские вопросы, и каждый слушатель получит огромный заряд позитивной энергии для достижения истинных целей!
Все творческие вечера в галерее «ШизАрт» проходят в формате «свободного микрофона» и в теплой дружеской атмосфере.
Вход свободный.
Начало в 19:00.
Телефон для бронирования: +7 (978) 073 43 83