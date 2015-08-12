Музыкально-литературная гостиная "ШизАрт"

Все творческие вечера в галерее «ШизАрт» проходят в формате «свободного микрофона» и в теплой дружеской атмосфере.

Продолжит встречу сольное выступление украинской певицы, автора стихов и песен Юлии Киркиной. Её песни являются ответами на многие житейские вопросы, и каждый слушатель получит огромный заряд позитивной энергии для достижения истинных целей!

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