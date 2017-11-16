Музыкально-литературный спектакль «Дороги Высоцкого» в КИЦ

16 ноября 2017     30
Музыкально-литературный спектакль "Дороги Высоцкого" в КИЦ

22 ноября в 19:00 Культурно-информационный центр приглашает на музыкально-литературный спектакль «Дороги Высоцкого»

Концертами в Крыму начнется всероссийский гастрольный тур, посвященный 80-летию Владимира Высоцкого. Его голос снова зазвучит во многих городах страны в камерном и очень необычном спектакле «Дороги Высоцкого», который поставил сын великого барда, актер и режиссер Никита Высоцкий совместно с народным артистом России Александром Домогаровым. Дорог у Высоцкого было много — за свою жизнь он объездил много стран и дал более полутора тысяч концертов. Гастрольный тур, задуманный актерами, тоже поражает воображение. Начиная с 21 ноября 2017 года, музыкальные спектакли увидят в Симферополе, Севастополе, Йошкар-Оле, в Чебоксарах, Ульяновске, Самаре, Пензе, Саранске, Нижнем Новгороде, Казани. Кульминацией тура станет грандиозное шоу в Москве, в ГЦКЗ «Россия».

Неслучайно первыми зрителями «Дорог Высоцкого» станут крымчане — жители Симферополя и Севастополя, где спектакль покажут 21 и 22 ноября этого года. Это символично, ведь для Высоцкого Крым имел особое значение. Здесь он снимался в фильмах — например, «Плохой хороший человек» и «Я родом из детства», давал знаковые концерты и часто отдыхал. В Крыму же, по свидетельству историков, Высоцкий написал одни из первых своих песен.

«Дороги Высоцкого» — это очень личный литературно-музыкальный спектакль, своего рода душевное откровение. Никита Высоцкий, для которого сохранение памяти об отце стало делом всей жизни, использовал в спектакле никогда не публиковавшиеся фотографии из семейного архива и готов рассказать публике то, о чем долго молчал. Более того, Никита Высоцкий сам в спектакле прочтет стихотворения Владимира Семеновича. Учитывая необыкновенное сходство с отцом, порой в ходе спектакля создается полный эффект присутствия в зале великого барда. Тем более, что, по признанию Александра Домогарова: «Голос Никиты — один в один голос Высоцкого».

Сам Александр Домогаров, давно и с успехом исполняющий произведения Высоцкого, будет петь и самые известные, и редкие песни, которые Владимир Высоцкий исполнял в небольших залах и на стадионах под аккомпанемент одной лишь только гитары. Но наши современники стремятся найти новое звучание для этих песен, поэтому в спектакле задействован оркестр Тимура Ведерникова. Именно внутри этого оркестра родились современные аранжировки песен Владимира Высоцкого, которые прозвучат во время спектакля.

Билеты 800-2800 рублей.

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