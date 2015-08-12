Открытие этнокультурных мастерских ручного труда в Севастополе

21 января в 15:00 в Севастополе в помещении школы «Мои горизонты» (ул. Героев Бреста, 1А, корпус 2) состоится открытие этнокультурных мастерских ручного труда.

Профили мастерских:

1. Столярная. История работы с деревом и сотворение изделий своим руками.

2. Гончарная. Историческая реконструкция глиняной печи и сотворение изделий из глины.

3. Швейная. Театр моды, изучение стилей, образов и форм швейного мастерства, сотворение собственного изделия.

4. Прикладная. Изучение видов искусств и сотворение собственных объектов искусства.

«Все занятия ведут профессиональные мастера с большим стажем работы и огромной любовью к детям», — рассказали в школе «Мои горизонты».

Для средних и старших классов предусмотрены курсы по профилям с получением свидетельства об обучении и уровне квалификации. Для младших классов — развивающие мастер-классы. Для взрослых — переобучение по направлениям.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного Благотворительным фондом «Покров».

Телефон для справок: +7 978 786-64-99

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