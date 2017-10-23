Первая конференция TED в Севастополе

25 октября в 15:00 у входа в Древний Херсонес стартует первая конференция TEDxSevastopol.

TEDxSevastopol – это часть всемирного движения TEDx, которое уже 30 лет объединяет людей под флагом «идей, достойных распространения». TEDxSevastopol – это локальная, независимо организованная конференция, призванная поделиться важными и воодушевляющими историями из первых уст. Спикеры TEDx – это всегда люди, знания и опыт которых стоят того, чтобы о них узнали все.

Цель каждого TEDx – поднять серьёзные вопросы, возбуждать живую дискуссию и плодотворное общение, мотивировать и вдохновлять на новые открытия. Именно для этого специалисты из разных областей соберутся 25 октября в Севастополе.

Конференция TED появилась в 1984 году как площадка для обмена идеями в живом и вдохновляющем формате — выступление одного человека не может занимать более 18 минут и больше похоже на моноспектакль, чем на лекцию. TED — это Технология (Technology), Развлечение (Entertainment) и Дизайн (Design), три огромных области, которые, по мнению создателей, определяли, как будет выглядеть будущее. В настоящее время TED отказался от всяких рамок и раскрывает любые темы: от науки до бизнеса, от искусства до глобальных проблем человечества. Это поистине безграничный поток идей, достойных распространения — Ideas Worth Spreading. Магия TED объединяет миллионы людей по всему миру, даря им вдохновение и новые великие мысли. В разное время спикерами TED выступали такие люди, как Билл Гейтс, Филипп Старк и Гордон Браун, а также Боно и Джеймс Кэмерон.

Программа TEDx создана, чтобы помочь локальным сообществам, организациям и отдельным личностям возбудить дискуссию и объединить людей под знаком TED. Конференции TEDx появляются благодаря независимой работе энтузиастов, которым удалось получить бесплатную лицензию от TED.

Программа TEDxSevastopol

Начало конференции — в Древнем Херсонесе. Участников ждет небольшая экскурсия по древнему городу. Вторая часть мероприятия будет проходить в конференц-зале отеля Херсонес. В программе — не только нетворкинг и захватывающие выступления интересных людей (например, среди наших спикеров — Алексей Комов, ex главный архитектор Евпатории, советник Президента Союза архитекторов РФ), но и приятные сюрпризы!

Подробности на странице мероприятия