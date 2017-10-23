Первая конференция TED в Севастополе

23 октября 2017     200
Первая конференция TED в Севастополе

25 октября в 15:00 у входа в Древний Херсонес стартует первая конференция TEDxSevastopol.

TEDxSevastopol – это часть всемирного движения TEDx, которое уже 30 лет объединяет людей под флагом «идей, достойных распространения». TEDxSevastopol – это локальная, независимо организованная конференция, призванная поделиться важными и воодушевляющими историями из первых уст. Спикеры TEDx – это всегда люди, знания и опыт которых стоят того, чтобы о них узнали все.

Цель каждого TEDx – поднять серьёзные вопросы, возбуждать живую дискуссию и плодотворное общение, мотивировать и вдохновлять на новые открытия. Именно для этого специалисты из разных областей соберутся 25 октября в Севастополе.

Конференция TED появилась в 1984 году как площадка для обмена идеями в живом и вдохновляющем формате — выступление одного человека не может занимать более 18 минут и больше похоже на моноспектакль, чем на лекцию. TED — это Технология (Technology), Развлечение (Entertainment) и Дизайн (Design), три огромных области, которые, по мнению создателей, определяли, как будет выглядеть будущее. В настоящее время TED отказался от всяких рамок и раскрывает любые темы: от науки до бизнеса, от искусства до глобальных проблем человечества. Это поистине безграничный поток идей, достойных распространения — Ideas Worth Spreading. Магия TED объединяет миллионы людей по всему миру, даря им вдохновение и новые великие мысли. В разное время спикерами TED выступали такие люди, как Билл Гейтс, Филипп Старк и Гордон Браун, а также Боно и Джеймс Кэмерон.

Программа TEDx создана, чтобы помочь локальным сообществам, организациям и отдельным личностям возбудить дискуссию и объединить людей под знаком TED. Конференции TEDx появляются благодаря независимой работе энтузиастов, которым удалось получить бесплатную лицензию от TED.

Программа TEDxSevastopol

Начало конференции — в Древнем Херсонесе. Участников ждет небольшая экскурсия по древнему городу. Вторая часть мероприятия будет проходить в конференц-зале отеля Херсонес. В программе — не только нетворкинг и захватывающие выступления интересных людей (например, среди наших спикеров — Алексей Комов, ex главный архитектор Евпатории, советник Президента Союза архитекторов РФ), но и приятные сюрпризы!

Подробности на странице мероприятия

Метки: ,
Поделиться:


Пока никто не оставлял комментариев

Оставить комментарий


Читайте также в рубрике Презентации


"Бах-бах-бах!" Премьера в СевТЮЗ «Бах-бах-бах!» Премьера в СевТЮЗ

3, 4 и 19 октября Севастопольский театр юного зрителя (пр.Гагарина, 16) порадует гостей и жителей города премьерой спектакля «Бах-бах-бах!» по пьесе Юлии Поспеловой. Действие пьесы происходит в Ленинграде в 1941 году. Война. Клоун Аркаша уходит на фронт, оставляя в городе своего верного друга и коллегу – циркового пса Витю. Витя пытается понять, что же это… читать »

Спектакль "Эраст Фандорин" Российского академического молодежного театра на сцене театра Луначарского Гастроли РАМТ на сцене театра Луначарского

8 и 9 сентября на сцене Театра им.Луначарского будут проходить гастроли Российского академического молодежного театра (г.Москва) 8 сентября в 19:00 будет показан спектакль «Эраст Фандорин» Спектакль, поставленный по первому произведению популярнейшей детективной серии самого модного российского прозаика Бориса Акунина, увлечет вас неожиданными поворотами загадочного сюжета, одурманит терпким ароматом времени, оглушит взрывами, заставит смеяться и плакать…. читать »

Торжественное открытие Античной экспозиции в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» Торжественное открытие Античной экспозиции в музее-заповеднике «Херсонес Таврический»

19 августа в 14:00 Государственный музей-заповедника«Херсонес Таврический» приглашает севастопольцев на торжественное открытие Античной экспозиции. Экспозиция была закрыта для посещения более 10 лет, ее открытие стало возможным в связи с приданием музею статуса федерального и включения работ по капитальному ремонту здания музея в Федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»,… читать »

Перформанс "Старые ботинки" в центре творческих индустрий "РАМА" Перформанс «Старые ботинки» в центре творческих индустрий «РАМА»

30 августа в 20.00 в центре творческих индустрий «РАМА»( ул. Репина, 21 ) можно будет увидеть перформанс «Старые ботинки». Проект «Натья» режиссера Натальи Слепченко и хореографа Елены Яновской исследует возможности современной хореографии и перформанса. Новая работа «Старые ботинки» — это философская фантазия в форме литературно-пластического перформанса о судьбах людей в поисках своего счастья. Фокус исследования… читать »

Премьера в СТЮЗ. Вечер старинного водевиля по произведениям Н. Некрасова "Актер" и "Дедушкины попугаи" Премьера в СТЮЗ. Вечер старинного водевиля по произведениям Н. Некрасова «Актер» и «Дедушкины попугаи»

11, 12 и 13 августа Севастопольский театр юного зрителя приглашает на вечер старинного водевиля по произведениям Н. Некрасова «Актёр» и «Дедушкины попугаи». Наибольшим успехом пользовался водевиль Некрасова, выступавшего тогда под псевдонимом Перепельский, «Актер». Достаточно сказать, что он сохранялся в репертуаре столичных театров почти 20 лет. Внешне пьеса вполне традиционна. Сюжет держится на обычных для драматических… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info