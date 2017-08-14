Перформанс «Старые ботинки» в центре творческих индустрий «РАМА»

30 августа в 20.00 в центре творческих индустрий «РАМА»( ул. Репина, 21 ) можно будет увидеть перформанс «Старые ботинки».

Проект «Натья» режиссера Натальи Слепченко и хореографа Елены Яновской исследует возможности современной хореографии и перформанса.

Новая работа «Старые ботинки» — это философская фантазия в форме литературно-пластического перформанса о судьбах людей в поисках своего счастья. Фокус исследования направлен в сторону темы взаимоотношений мужчины и женщины, непонимания себя, своих партнеров, людей вокруг и мира в целом.

Искусство есть в каждом из нас и подчас мы сами осуществляем собственные перфомансы, чтобы решить внутренние проблемы с собственными страхами, и отсутствием понимания.

Учасниками спектакля будут как профессиональные актеры так и любители перформативных практик. В поисках ответов на свои вопросы каждый из них исследует вместе со зрителем свою тему.

Вход 300р.

Вопросы по приобретению билетов: +7978-8127169 или vk.com. Количество мест ограничено.