Писатель Дмитрий Емец в «Атриуме»
29 января в информационном супермаркете «Атриум» (ТЦ «Муссон») состоится встреча с детским писателем Дмитрием Емцом.
Дмитрий Александрович Емец — детско-подростковый писатель-фантаст.
Написал такие сказочные и фантастические повести для детей, как «Дракончик Пыхалка», «Приключения домовят», «Куклаваня и К°», «Властелин пыли», «В когтях каменного века», «Охотники за привидениями», «Город динозавров», «Сердце пирата», «Тайна Звёздного странника» и др.
Наиболее широкую известность приобрели его книги о девочке-волшебнице Тане Гроттер, построенные по мотивам произведений Джоан Роулинг — «Таня Гроттер и магический контрабас», «Таня Гроттер и исчезающий этаж», «Таня Гроттер и трон Древнира».
Гостей Атриума ожидают открытая творческая встреча, презентация новой книги » Неизвестный ктототам» или «Бунт пупсиков» и «День карапузов», а также автограф-сессия.
Начало в 15:00.