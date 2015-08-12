Писатель Дмитрий Емец в «Атриуме»

Гостей Атриума ожидают открытая творческая встреча, презентация новой книги » Неизвестный ктототам» или «Бунт пупсиков» и «День карапузов», а также автограф-сессия.

Наиболее широкую известность приобрели его книги о девочке-волшебнице Тане Гроттер, построенные по мотивам произведений Джоан Роулинг — «Таня Гроттер и магический контрабас», «Таня Гроттер и исчезающий этаж», «Таня Гроттер и трон Древнира».

Написал такие сказочные и фантастические повести для детей, как «Дракончик Пыхалка», «Приключения домовят», «Куклаваня и К°», «Властелин пыли», «В когтях каменного века», «Охотники за привидениями», «Город динозавров», «Сердце пирата», «Тайна Звёздного странника» и др.

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