Презентация книги Александра Сиротинина «Ступеньки»

8 февраля 2017 года Морская библиотека им. адмирала М.П. Лазарева (пр. Нахимова, 7) приглашает севастопольцев и гостей города на презентацию книги севастопольского писателя — члена Севастопольского литературного объединения им. Озерова Александра Сиротинина «Ступеньки».

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