Презентация книги «Рыбное место» Евгении Барановой в ТЕАрте

5 марта в 20:00 Клуб необыЧАЙной культуры ТЕАрт (Одесская, 4) приглашает на презентацию книги «Рыбное место» Евгении ДЖЕН Барановой.

«Поэзия невозможна и зависима. Зависима от личности, которую населяет, — и невозможна по сути волшебства, которое благодаря ей происходит. Живет себе на свете смуглый отрок по имени Саша, живет и горя не знает. Затем витающая в воздухе поэзия впивается в его маленькое тело и приводит уже озаренного Пушкина к невероятным стихам, широкой славе, к очаровательной жене и к самоубийственной дуэли.

Поэзия, между тем, не всегда прорастает: сколько возможностей в скрытых и неузнанных талантах! Сколько печали! Так что духовная почва должны быть взрыхленной…

А еще поэзия — это крест и выбор. Выбор между поэзией и бытом, поэзией и спокойствием, поэзией и непоэзией. К сожалению или к счастью, легкое дыханье поэту не по легким, его дело — вгрызаться в слова и смысл, создавать музыку из пустоты, истину — из печатных символов. Впрочем, все эти мелкие жертвы несравнимы с тем чувством наполненности, которое приносит внезапное озарение или только что полученная рифма.

Муза поэзии — ревнивая муза, но идти с ней за руку приятно.»

Евгения Баранова

Музыкальная поддержка:

Тургенев-band

Андрей Мединский

Kleinspiel

Вход свободный.