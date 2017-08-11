Премьера в СТЮЗ. Вечер старинного водевиля по произведениям Н. Некрасова «Актер» и «Дедушкины попугаи»

11, 12 и 13 августа Севастопольский театр юного зрителя приглашает на вечер старинного водевиля по произведениям Н. Некрасова «Актёр» и «Дедушкины попугаи».

Наибольшим успехом пользовался водевиль Некрасова, выступавшего тогда под псевдонимом Перепельский, «Актер». Достаточно сказать, что он сохранялся в репертуаре столичных театров почти 20 лет. Внешне пьеса вполне традиционна. Сюжет держится на обычных для драматических произведений этого рода мистификациях. Но, по сути, вся история переодеваний и перевоплощений героя, актера Стружкина, обиженного помещиком Кочергиным и чиновником Сухожиловым, вырастает из желания посрамить обидчиков и защитить свое артистическое достоинство. Недаром Белинский отметил, что герой этого водевиля «не шут площадной, а артист».

«Дедушкины попугаи» считаются переделкой водевиля Н. И. Хмельницкого «Бабушкины попугаи», который в свою очередь является довольно близким переводом (вплоть до куплетов) французского водевиля «Les perroquets de la mere Philippe», написанного Ф.-В.-А. Дартуа (F.-V.-A. Dartois), А. Дартуа (A. Dartois) и М. Теолоном (М. Theaulon). По-видимому, идея пьесы и некоторые частности ее были действительно подсказаны Некрасову водевилем Хмельницкого, однако «Дедушкины попугаи» так далеко отходят от указанных выше водевилей, что являются, но существу, новым произведением со сходным сюжетом. У Хмельницкого и во французском оригинале в абсолютном неведении о человеческих существах другого пола воспитываются разочаровавшейся в любви бабушкой две девушки. Когда в уединенный парк, где они живут, попадают мужчины, бабушка выдает последних за больших говорящих попугаев, Некрасов не только дает обратную ситуацию: у него не девушки, а юноши, но иначе объясняет странность воспитания молодых людей, иначе развивает действие, по-другому обыгрывает самый мотив попугаев. Совершенно оригинальна фигура незадачливого ментора Стукату, оригинальны и куплеты.