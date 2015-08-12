Премьера спектакля «Анна Каренина»

10, 11 и 17 декабря на сцене Севастопольского академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского состоится долгожданная премьера спектакля по роману Л.Н. Толстого «Анна Каренина».

«Анну Каренину» называют романом-энциклопедией семейной жизни. Несчастная любовь Анны развивается на фоне счастливой семейной жизни Константина Лёвина и Кити Щербацкой, в романе есть еще одна не совсем благополучная семья брата Анны — Стивы Облонского и его жены Долли.

Таким образом, великий писатель дает своему читателю объемную картину современного ему общества, исследуя самые сокровенные стороны русского характера, который едва ли претерпел серьезные изменения за прошедшие полтора века. Поэтому сегодня роман «Анна Каренина» не менее интересен и важен для каждого из нас, — однажды человек обязательно приходит к необходимости заглянуть в себя и переосмыслить свою жизнь.

Одним из важных персонажей спектакля станет столичный высший свет, но по мнению автора романа, лишь суд божий и человеческая совесть могут вынести приговор мятущейся душе. «Мнѣ отмщеніе, и Азъ воздамъ», — цитата из библии, ставшая эпиграфом романа, будет использована и в этом спектакле.

Главные роли исполняют: Наталья Романычева, Виталий Таганов, Николай Нечаев, Юлия Нестранская, Александр Порываев, Алла Салиева, Анастасия Жаднова, Александр Аккуратов, Владимир Крючков.

Режиссер-постановщик спектакля и автор инсценировки — главный режиссер театра Григорий Лифанов.

Костюмы — Ника Брагина.

Сценография — Ирина Сайковская.

Хореография Александра Петражицкого.

Начало спектакле в 18:30.

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