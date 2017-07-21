Премьера спектакля «Сивильский цирюльник» в театре Луначарского

28 и 29 июля, а также 9 и 25 августа на сцене Драматического театра им. Луначарского состоится премьера спектакля «Сивильский цирюльник» по пьесе Пьера-Огюстена Карон де Бомарше в постановке Александра Коручекова.

Это первая пьеса великого французского драматурга XVIII века Бомарше, в которой появился великий и проворный хитрец и мастер на все руки — Фигаро! Несомненно, вы будете смеяться до слез, а тем временем Фигаро поможет в одном деликатном деле благороднейшему из испанских грандов — графу Альмавива. Наш граф пылко влюблен в благородную девушку Розину и, похоже, ей он тоже не безразличен. На пути их счастья стоит строгий опекун молодой красавицы — доктор Бартоло, задумавший жениться на своей воспитаннице. Но перед веселым напором Фигаро и тугим кошельком графа не может устоять такая вопиющая несправедливость!

На сцене — заслуженный артист Украины Евгений Журавкин, заслуженный артист Украины Андрей Бронников, артисты Евгений Чернорай, Александр Аккуратов, Татьяна Сытова, Владимир Крючков, Николай Нечаев, Татьяна Скуридина, Алексей Красноженюк, Екатерина Троценко, Илья Синькевич.

Режиссер-постановщик — Александр Коручеков

Художник-постановщик — Дмитрий Разумов

Ассистент режиссера — Наталья Слепченко

Длительность спектакля — 2 часа с одним антрактом

Начало в 18:30.