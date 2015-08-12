Премьера спектакля «Снегопада для Киры»

Действие спектакля происходит под Новый год в современном Санкт-Петербурге в обычной квартире. В ней живет девушка Кира, которая не могла себе даже представить, что в ее жизнь ворвется этот странный человек в чёрном, а еще весёлые соседи и… такая непредсказуемая погода.

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