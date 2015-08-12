Премьера спектакля «Снегопада для Киры»
28, 29, 30 и 31 декабря в Драматическом театре им.А.В. Луначарского (пр. Нахимова, 6) состоится премьера спектакля «Снегопада для Киры».
Действие спектакля происходит под Новый год в современном Санкт-Петербурге в обычной квартире. В ней живет девушка Кира, которая не могла себе даже представить, что в ее жизнь ворвется этот странный человек в чёрном, а еще весёлые соседи и… такая непредсказуемая погода.
Режиссер-постановщик — Наталья Слепченко
Художник-постановщик — Наталья Лось
Начало спектакля в 18:30.
Фото с сайта VK