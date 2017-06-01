Премьера спектакля «Старший сын» в театре Луначарского

1 июня 2017     49
Премьера спектакля "Старший сын" в театре Луначарского

3 и 4 июня на сцене Драматического театра им. Луначарского состоится премьера спектакля «Старший сын» по произведению Александра Вампилова.

Эта история из 70-х годов прошлого века начинается как анекдот, а затем неожиданно для зрителя разворачивается в философскую притчу.

«Старший сын» рассказывает историю семьи Сарафановых. Андрей Гаврилович Сарафанов, роль которого исполняет Анатолий Бобёр, — человек, обладающий невероятной духовной щедростью, которой ему хватило, чтобы одному воспитать двоих детей, и принять в семью незнакомого парня, случайно оказавшегося в чужом городе.

Режиссер-поcтановщик — Александр Кладько
Художник-постановщик — Борис Шлямин

Начало в 18:30.

Фото с сайта lunacharskiy.com

Метки: ,
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