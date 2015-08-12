Премьера спектакля «Счастье мое»

11, 12 и 24 февраля Драматический театр им. Бориса Лавренёва ЧФ представляет премьеру спектакля «Счастье мое».

Первая любовь не выбирает обстоятельств и эпох. И иногда её росток появляется там, где, кажется, нет воздуха, солнца и воды. И разом даёт всё — и воздух, и солнце, и воду. История Двоих. История о Двоих. История, которая прошла через Двоих.

В далеком 1947 году девушка по имени Виктория мечтала о счастье. Она хотела быть пионервожатой, стоять на линейке и иметь ребенка. Такое простое счастье. А молодой человек по имени Семён грезил о карьере дипломата и пышных приемах у английской королевы. Счастье бывает разное…

Война была окончена, люди мечтали, стремились освободиться от прошлого и с гордостью смотреть вперед. Но это время — особое время. Мечты сталкивались с реальностью и все получалось не «по плану».

Случайно-неслучайная встреча Виктории и Семёна, их нежданная любовь становится для них главным жизненным уроком и испытанием. Можно ли изменить жизнь за одну ночь? Оказывается можно.

Незамысловатый мотив старой песни «Счастье мое, ты всегда и повсюду со мной…» преследует героев, разрушает их мечты, их представление о счастье.

Начало спектакля в 18:30.

Возраст: 12+