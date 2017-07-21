Премьера спектакля «Тартюф» в театре Лавренёва

28 и 29 июля в Драматическом театре им. Бориса Лавренёва ЧФ (пл. Ушакова, 1) состоится премьера спектакля по комедии Жана Батиста Мольера «Тартюф»

Действие происходит в Париже, в доме Оргона. В доверие к хозяину дома втирается молодой человек по имени Тартюф. Господин Оргон смотрит на гостя как на чудо: молодой, учёный, скромный, благородный, набожный, бескорыстный. Домочадцев, пытающихся доказать ему, что Тартюф вовсе не так свят, как пытается показать себя, Оргон считает неблагодарными, погрязшими в грехах людьми. Истинная сущность Тартюфа проявляется лишь тогда, когда Оргон неосмотрительно поручает ему на хранение кассу мятежников и переписывает на него дом и свои капиталы. Лишь чудесное вмешательство короля, за пять минут до финала наводящего справедливость (Тартюф наказан, Оргон прощён, его семье возвращены дом и имущество), позволяет пьесе остаться комедией.

Постановка — Юрий Маковский

Художник — Юрий Чурсин

Начало в 18:30