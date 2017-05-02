Премьерный показ нового фильма «Три дня до весны»

4 мая в Севастополе состоится премьерный показ нового фильма «Три дня до весны», приуроченный к 72-летию Великой Победы (киностудия «Ленфильм», режиссер Александр Касаткин, в главных ролях Кирилл Плетнев, Елена Лотова, Евгений Сидихин и Юрий Ицков.).

Как сообщил генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин, в дни празднования Великой Победы в репертуаре российских кинотеатров «Три дня до весны» будет единственной картиной, посвященной Великой Отечественной войне.

Севастополь станет одним из городов, где состоится премьерный показ нового фильма. В период с 4 по 10 мая его можно увидеть в кинотеатрах ГАУК «Севастополькино»:

кинотеатр «Победа» (красный зал) – 16.30

кинотеатр «Моряк» – 16.20.

Фильм «Три дня до весны» снят при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и «Фонда Кино». Он рассказывает о самом тяжелом периоде осады Ленинграда – блокадной зиме 1941-1942 годов.

В результате бомбардировки разрушено хранилище смертельно опасных вирусов. У офицера госбезопасности Андреева и молодого врача Марицкой есть всего три дня, чтобы предотвратить катастрофу, нависшую над городом, – сообщают представители «Ленфильма» о сюжете новой картины. Жизнь и смерть, любовь и предательство переплетаются в стремительно развивающихся событиях фильма, который сделан в классических традициях «ленинградской кинематографической школы» и будет интересен зрителям всех возрастов.

Фото с сайта corio48.ru