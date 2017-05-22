«Прометей прикованный» — премьера в Театре юного зрителя

26 мая в 18:30 Севастопольский театр юного зрителя (пр. Гагарина, 16) приглашает на премьеру древнегреческой трагедии Эсхила «Прометей прикованный» в постановке Ольги Ясинской.

Миф о Прометее стал одним из самых цитируемых мотивов мировой культуры, а сам прикованный титан превратился в некий символ неповиновения.

За похищение огня Гефест приковывает Прометея по велению Зевса к скале, в Скифии, под надзором младшего титана Кратоса (Власти и Силы). Узника посещают Океаниды, их отец Океан, царевна Ио (возлюбленная Зевса), в своих скитаниях по свету случайно попавшая к скале. Прометей рассказывает им, что он сделал для людей, выкрав огонь у богов, проклинает Зевса и пророчествует.

В спектакле звучит музыка Карла Орфа.