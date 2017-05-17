«Ресторанный день» в Севастополе

20 мая с 14:00 до 17:00 (в субботу) рядом с кафе Лумумба (ул. Одесская 19) состоится кулинарное мероприятие «Ресторанный день»

Ресторанный день — это фестиваль еды, который создаётся силами тысяч людей, открывающих и посещающих однодневные рестораны по всему миру. Идея заключается в том, чтобы отлично провести время, получить новые гастрономические впечатления и всем вместе сделать место, где мы живём, лучше.

В этот день на несколько часов каждый желающий (мечтающие о своем ресторанчике) сможет открыть свой мини ресторанчик и угостить посетителей любимыми блюдами.