Сатисфакция. Интерактивная запись альбома «Город мертвых»

Известная севастопольская группа «Сатисфакция» объявила о том, что альбом «Город мертвых» готов и ждёт записи.

На своей странице в социальной сети музыканты поделились некоторой информацией о будущем альбоме:

— в альбоме будет, скорее всего, 12 композиций;

— стилистика несколько изменится. Альбом будет тяжелее и, несомненно, будет звучать в духе времени;

— планируется запись как минимум одной композиции с музыкантами из другого коллектива;

— выпуск альбома будет сопровождаться новой программой, которая увидит свет совсем скоро;

— и самое главное: коллектив планирует привлечь всех своих поклонников к участию в создании этого альбома.

«На этот раз мы решили, что пора выпустить альбом действительно качественный и острый, начиная от подбора материала для альбома и заканчивая его музыкальным наполнением. На этот раз мы работаем с настоящим профессионалом своего дела, чтобы все наши музыкальные идеи не потерялись в «километрах записанной пленки» и чтобы грянуть по полной! » — рассказывают участники группы.

Для того чтобы осуществить свой замысел и порадовать поклонников совершенно новым качеством звука, музыканты обратились к профессиональному саундпродюсеру и запустили проект на краудфандинговой платформе Planeta.ru. А это значит, что теперь абсолютно каждый, кто слушает группу «Сатисфакция», может принять участие в создании альбома.

Всех участников проекта ждут подарки, плюшки и ништяки: эксклюзивные флешки с альбомом, постеры, медиаторы, браслеты, футболки, свитшоты и толстовки с логотипом группы и названием альбома, а также личные вещи участников группы, возможность непосредственного участия в творческой жизни группы.

Группа «Сатисфакция» образовалась в Севастополе в 1999 году. За 17 лет команда выпустили 4 альбома, 4 клипа, имеет огромный концертный опыт, в том числе и с именитыми группами.

Состав группы:

Иван Карпов – вокал, гитара

Максим Шеремет – вокал, бас

Сергей Сорокин – гитара

Евгений Гейколенко – гитара

Владимир Люлько – ударные

Анастасия Ткачева — клавишные