Спектакль «Мизери» с участием Евгении Добровольской и Даниила Спиваковского в Севастополе

24 мая в 19:00. Театр им. Луначарского приглашает на спектакль «Мизери» с участием Евгении Добровольской и Даниила Спиваковского.

«Мизери» — один из самых виртуозных психологических триллеров Стивена Кинга. В основе сюжета лежат отношения двух героев книги — популярного писателя Пола Шелдона и его поклонницы Энни Уилкс.

Обладатель популярной в писательской среде фамилии Пол Шелдон, автор романов про Мизери, после жуткой аварии, попадает в плен к фанатичной поклоннице. Его жизни угрожает серьезная опасность. Маниакальная идея Энни сделать Пола своим «ручным писателем» и ее патологическая любовь, граничат с помешательством. Пол должен написать новую книгу, от которой теперь зависит его жизнь.

На театральной сцене роман С.Кинга приобретает новое звучание. Это захватывающее сочетание остросюжетного триллера и психологической драмы.

В центре спектакля история о двух людях, которая существует без времени и пространства. Она может случиться с кем и где угодно и от этого она становится еще более захватывающей.

Билеты 1000-3000 рублей.

Возраст: 18+