Гастроли РАМТ на сцене театра Луначарского

8 и 9 сентября на сцене Театра им.Луначарского будут проходить гастроли Российского академического молодежного театра (г.Москва)

8 сентября в 19:00 будет показан спектакль «Эраст Фандорин»

Спектакль, поставленный по первому произведению популярнейшей детективной серии самого модного российского прозаика Бориса Акунина, увлечет вас неожиданными поворотами загадочного сюжета, одурманит терпким ароматом времени, оглушит взрывами, заставит смеяться и плакать. Бестселлер Б.Акунина сохранил на сцене и своеобразие литературного языка автора, и атмосферу романа, и невероятную динамику развития сюжета. И конечно, какой же детектив без погонь, трюков, стрельбы и взрывов.

Билеты 250-600 рублей.

Продолжительность спектакля 3 часа 20 минут, с одним антрактом.

9 сентября в 19:00 вниманию зрителей будет представлена композиция по одноактным пьесам А.П.Чехова «Медведь», «Предложение», «Свадьба», «Юбилей», «О вреде табака».

Каждая история врывается в другую историю, прерывает ее, начало следующей — в момент остановки предыдущей. Калейдоскоп человеческих страстей, столкновений, абсурдных ситуаций, неосуществленных замыслов оборачивается фантасмагорией «веселого» Чехова, энергией его театральности, чередой актерских бенефисов.

Билеты 250-600 рублей.

Продолжительность спектакля 2 часа, без антракта

Фото Сергея Петрова РАМТ