Гастроли РАМТ на сцене театра Луначарского

6 сентября 2017     51
Спектакль "Эраст Фандорин" Российского академического молодежного театра на сцене театра Луначарского

8 и 9 сентября на сцене Театра им.Луначарского будут проходить гастроли Российского академического молодежного театра (г.Москва)

8 сентября в 19:00 будет показан спектакль «Эраст Фандорин»

Спектакль, поставленный по первому произведению популярнейшей детективной серии самого модного российского прозаика Бориса Акунина, увлечет вас неожиданными поворотами загадочного сюжета, одурманит терпким ароматом времени, оглушит взрывами, заставит смеяться и плакать. Бестселлер Б.Акунина сохранил на сцене и своеобразие литературного языка автора, и атмосферу романа, и невероятную динамику развития сюжета. И конечно, какой же детектив без погонь, трюков, стрельбы и взрывов.

Билеты 250-600 рублей.

Продолжительность спектакля 3 часа 20 минут, с одним антрактом.

9 сентября в 19:00 вниманию зрителей будет представлена композиция по одноактным пьесам А.П.Чехова «Медведь», «Предложение», «Свадьба», «Юбилей», «О вреде табака».

Каждая история врывается в другую историю, прерывает ее, начало следующей — в момент остановки предыдущей. Калейдоскоп человеческих страстей, столкновений, абсурдных ситуаций, неосуществленных замыслов оборачивается фантасмагорией «веселого» Чехова, энергией его театральности, чередой актерских бенефисов.

Билеты 250-600 рублей.

Продолжительность спектакля 2 часа, без антракта

Фото Сергея Петрова РАМТ

Метки: ,
Поделиться:


Пока никто не оставлял комментариев

Оставить комментарий


Читайте также в рубрике Презентации


Торжественное открытие Античной экспозиции в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» Торжественное открытие Античной экспозиции в музее-заповеднике «Херсонес Таврический»

19 августа в 14:00 Государственный музей-заповедника«Херсонес Таврический» приглашает севастопольцев на торжественное открытие Античной экспозиции. Экспозиция была закрыта для посещения более 10 лет, ее открытие стало возможным в связи с приданием музею статуса федерального и включения работ по капитальному ремонту здания музея в Федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»,… читать »

Перформанс "Старые ботинки" в центре творческих индустрий "РАМА" Перформанс «Старые ботинки» в центре творческих индустрий «РАМА»

30 августа в 20.00 в центре творческих индустрий «РАМА»( ул. Репина, 21 ) можно будет увидеть перформанс «Старые ботинки». Проект «Натья» режиссера Натальи Слепченко и хореографа Елены Яновской исследует возможности современной хореографии и перформанса. Новая работа «Старые ботинки» — это философская фантазия в форме литературно-пластического перформанса о судьбах людей в поисках своего счастья. Фокус исследования… читать »

Премьера в СТЮЗ. Вечер старинного водевиля по произведениям Н. Некрасова "Актер" и "Дедушкины попугаи" Премьера в СТЮЗ. Вечер старинного водевиля по произведениям Н. Некрасова «Актер» и «Дедушкины попугаи»

11, 12 и 13 августа Севастопольский театр юного зрителя приглашает на вечер старинного водевиля по произведениям Н. Некрасова «Актёр» и «Дедушкины попугаи». Наибольшим успехом пользовался водевиль Некрасова, выступавшего тогда под псевдонимом Перепельский, «Актер». Достаточно сказать, что он сохранялся в репертуаре столичных театров почти 20 лет. Внешне пьеса вполне традиционна. Сюжет держится на обычных для драматических… читать »

Премьера спектакля "Тартюф" в театре Лавренёва Премьера спектакля «Тартюф» в театре Лавренёва

28 и 29 июля в Драматическом театре им. Бориса Лавренёва ЧФ (пл. Ушакова, 1) состоится премьера спектакля по комедии Жана Батиста Мольера «Тартюф» Действие происходит в Париже, в доме Оргона. В доверие к хозяину дома втирается молодой человек по имени Тартюф. Господин Оргон смотрит на гостя как на чудо: молодой, учёный, скромный, благородный, набожный, бескорыстный…. читать »

Премьера спектакля «Сивильский цирюльник» в театре Луначарского Премьера спектакля «Севильский цирюльник» в театре Луначарского

28 и 29 июля, а также 9 и 25 августа на сцене Драматического театра им. Луначарского состоится премьера спектакля «Севильский цирюльник» по пьесе Пьера-Огюстена Карон де Бомарше в постановке Александра Коручекова. Это первая пьеса великого французского драматурга XVIII века Бомарше, в которой появился великий и проворный хитрец и мастер на все руки — Фигаро! Несомненно,… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info