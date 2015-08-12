«Терракоты античного Херсонеса
и его ближней сельской округи»
6 февраля в 15-00 в Византийском зале Государственного историко-археологического музея-заповедникa «Херсонес Таврический» состоится презентация книги А.В. Шевченко «Терракоты античного Херсонеса и его ближней сельской округи».
Монография является итогом многолетней работы Антонины Викторовны Шевченко – научного сотрудника музея-заповедника, специалиста в области античной истории. Книга представляет собой каталог находок глиняных терракот – произведений скульптурной и рельефной пластики античного периода.
Монография содержит описание более тысячи предметов, найденных в Херсонесе Таврическом за время исследования древнего полиса и его хоры. Это крупнейшее опубликованное собрание среди всех древнегреческих городов Северного Причерноморья и одно из самых крупных в мире. Представлением нового издания музей-заповедник открывает год празднования 190-летия проведения первых археологических раскопок Херсонеса.
Издание книги стало возможным благодаря финансированию Российского гуманитарного научного фонда (№15-31-10133).