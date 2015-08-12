Монография содержит описание более тысячи предметов, найденных в Херсонесе Таврическом за время исследования древнего полиса и его хоры. Это крупнейшее опубликованное собрание среди всех древнегреческих городов Северного Причерноморья и одно из самых крупных в мире. Представлением нового издания музей-заповедник открывает год празднования 190-летия проведения первых археологических раскопок Херсонеса.

6 февраля в 15-00 в Византийском зале Государственного историко-археологического музея-заповедникa «Херсонес Таврический» состоится презентация книги А.В. Шевченко «Терракоты античного Херсонеса и его ближней сельской округи».

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