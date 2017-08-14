Торжественное открытие Античной экспозиции в музее-заповеднике «Херсонес Таврический»

19 августа в 14:00 Государственный музей-заповедника«Херсонес Таврический» приглашает севастопольцев на торжественное открытие Античной экспозиции.

Экспозиция была закрыта для посещения более 10 лет, ее открытие стало возможным в связи с приданием музею статуса федерального и включения работ по капитальному ремонту здания музея в Федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», реэкспозиция осуществлена на бюджетные средства и пожертвования благотворителей.

Античная экспозиция музея-заповедника отражает историю Херсонеса со времени его основания в V в. до н.э. до распада Римской империи в IV в.н.э.