Торжественное открытие проекта «Карта Гостя Крыма и Севастополя» на Мемориальном комплексе «Исторический бульвар»

7 июля в 12:45 на Мемориальном комплексе «Исторический бульвар» состоится торжественное открытие проекта «Карта Гостя Крыма и Севастополя», позволяющего сделать отдых более комфортным и экономически выгодным.

«Карта Гостя Крыма и Севастополя» – единый электронный билет, разработанный на основе системы лояльности, который включает в себя бесплатное посещение музеев, дворцово-парковых комплексов, а также дисконтную программу: скидки в ресторанах и кафе, в отелях и гостиницах. Дисконтная программа действует на протяжении 31 дня с момента первого «считывания» Карты Гостя и не влияет на стоимость Карты.

Стоимость Карты зависит от количества дней, которые Гости определят для посещения объектов – в течение одного, трех или шести дней с момента первого «считывания» Карты.

Основная концепция продукта – достоверное и ответственное информирование туриста об основных достопримечательностях, местах проживания, проведения досуга и создание максимально комфортных условий пребывания.

Первым в Севастополе и Крыму музеем, участвующим в программе «Карта Гостя Крыма и Севастополя» станет Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя.

Гости города смогут посетить все объекты Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя – цены входных билетов на них уже входят в стоимость Карты Гостя. Вход на объекты Музея по Карте – без очереди.

В комплекте с Картой Гости получат «Путеводитель» с информацией об объектах Музея.

На сегодняшний день партнерами проекта стало более 200 организаций и предприятий Крыма и Севастополя, которые могут считаться «визитной карточкой» полуострова.

Проект осуществляется по инициативе Федерального агентства по туризму Российской Федерации, Правительства Крыма и Севастополя.

Место проведения: Мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854–1855 годах «Исторический бульвар»

Начало мероприятия: в 12:45

Пресс-подход: 13:15–13:30.

Информация по телефону: 8 (8692) 222-111 (доб. 113)