«Фредди, Фред и Фредерик». Премьера в театре Луначарского

16 ноября 2017     29
"Фредди, Фред и Фредерик". Премьера в театре Луначарского

18, 19 и 26 ноября Севастопольский академический русский драматический театр им.Луначарского представляет премьеру спектакль «Фредди, Фред и Фредерик» по пьесе Жана Ануя «Арест».

Спектакль раскрывается как ящик фокусника — в нем есть неожиданные, даже парадоксальные параллели. Кажущиеся незначительными происшествия впоследствии складываются в четкую логичную структуру, являя смысловые глубины. А темы его вечны — любовь, семья, преступление, смерть…

Начало в 18:30.

Возраст: 12+

Фото с сайта vk.com

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