«Фредди, Фред и Фредерик». Премьера в театре Луначарского

Музыкально-литературный спектакль «Дороги Высоцкого» в КИЦ



22 ноября в 19:00 Культурно-информационный центр приглашает на музыкально-литературный спектакль «Дороги Высоцкого» Концертами в Крыму начнется всероссийский гастрольный тур, посвященный 80-летию Владимира Высоцкого. Его голос снова зазвучит во многих городах страны в камерном и очень необычном спектакле «Дороги Высоцкого», который поставил сын великого барда, актер и режиссер Никита Высоцкий совместно с народным артистом России Александром… читать »